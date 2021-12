Universidade chinesa cria carro controlado pela mente

Pesquisadores da Universidade Nankai, na cidade de Tianjin, na China, em parceria com o fabricante automobilístico chinês Great Wall Motor, desenvolveram um carro que pode ser controlado apenas com a força da mente, informou a agência oficial "Xinhua".

O veículo, testado nesta quarta-feira, 15, usa 16 sensores que captam os impulsos do cérebro do usuário, que são analisados e enviados ao sistema de processamento do carro, que os interpreta como ordens de acelerar ou frear e de abrir ou fechar as portas.

O carro controlado pela mente ainda está ainda longe de ser comercializado, conforme reconhecem os próprios criadores, mas eles acreditam que a nova tecnologia poderá permitir que pessoas com deficiente dirijam.

De acordo com o professor do departamento de Computação e Engenharia da Nankai, Duan Feng, o teste realizado hoje o mais preciso já feito até o momento.

"A tecnologia é bastante madura, no entanto há alguma margem de melhora no que se refere à eletrônica do carro. Ela o tornará mais seguro, inteligente e fácil de dirigir", disse Duan Feng.

