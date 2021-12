Unidades de saúde de referência registram 59 casos de queimadura no São João

Foram contabilizados 59 casos de pessoas queimadas no Hospital Geral do Estado (HGE) e Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus (HRSAJ), unidades estaduais de referência no tratamento de vítimas de queimaduras por fogos e explosão de bombas, no período junino.

De acordo com a Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab), entre os dias 20 e 25 de junho, o HGE registrou o maior número de ocorrências relacionadas aos festejos juninos, com um total de 47 atendimentos, sendo 20 vítimas de queimaduras por fogos e 27 por explosão de bomba.

Já no HRSAJ, 12 pessoas deram entrada na unidade por queimadura com fogos de artifício.

