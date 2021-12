Unhas fracas podem significar que está faltando cálcio no organismo

Que mulher não se preocupa em ter unhas fortes e lindas? Mas os cuidados vão além da aparência. Unhas que se quebram constantemente podem ter ligação com a falta de nutrientes no organismo gerados pela má alimentação. E o alerta é dado pelo enfraquecimento das unhas e a queda dos cabelos.

Quando as unhas se apresentam muito quebradiças, isso também pode significar que está faltando cálcio no organismo, mineral presente no leite e seus derivados, nos peixes e nos vegetais de folhas verdes. Pode também sinalizar que o organismo está necessitando de vitamina A, presente na cenoura, no tomate, no caju e no mamão.

O cálcio é um mineral importante na formação dos ossos e dos dentes. A falta dele pode provocar câimbras, pressão alta, dor na coluna, depressão, irritabilidade, ansiedade, cáries e artrite. Incluir esses alimentos na dieta diária supre essa deficiência, que pode ser diagnosticada através de exame de sangue.

