Um copo de suco pode substituir 2 porções de frutas

Com crescente presença nos mercados, os sucos 100% de fruta ganham público por serem "mais naturais e mais saudáveis", no entanto, acabam sendo mais calóricos que as opções de néctar e refresco de frutas, de acordo com a nutricionista Elaine Moreira.

A diferença dos sucos para as opções com néctar ou refrescos não é apenas a diluição em água, mas a presença ou não de açúcar adicionado.

"O suco 100% é adoçado com o próprio açúcar da fruta, pois tem uma quantidade maior da mesma e, consequentemente, de frutose (açúcar natural das frutas)", detalhou à Efe.

Já os néctares costumam ter, de 30% de polpa de fruta e são diluídos em água ou sucos de outras frutas, como o suco de maçã, por exemplo, que, de acordo com a nutricionista, "serve para adoçar um pouco a mistura e diminuir a adição de açúcar".

Segundo Elaine, um copo de suco 100% costuma chegar a 150 calorias, enquanto um de néctar tem, em média, 100 calorias".

"Uma porção de frutas tem aproximadamente 70 calorias, então podemos usar isso como base para saber quantas devem ser ingeridas. Por exemplo, um copo com 140 calorias vale por duas porções de frutas", recomenda a nutricionista, lembrando que devemos consumir entre três a cinco porções todos os dias.

"Existem muitas dicas de como preparar um lanche para o ambiente de trabalho. Levar uma fruta é bom, mas se não puder, dá para levar um suco ou um néctar, dependendo da sua necessidade de calorias para o dia", afirma Elaine.

A especialista também diz que, entre as opções de néctar, aqueles sem açúcar podem ser uma boa escolha para uma bebida de baixa caloria.

Embora sejam "deliciosos e nutritivos", os sucos 100% nem sempre são a melhor escolha, pois já são "parte integrante de uma refeição", explica a nutricionista.

"O suco 100% é mais recomendado porque preserva as vitaminas, fibras e outros nutrientes importantes das frutas. Porém, em caso de dieta é diferente, já que pessoas que querem emagrecer devem controlar a ingestão de calorias".

