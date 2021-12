Twitter anuncia serviço para prevenção do suicídio

Por conta do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, que ocorre nesta segunda-feira, 10, o Twitter anunciou uma parceria com instituições relacionadas com o tema para apresentar mais informações e suporte para pessoas que se encontram em situação de risco de suicídio ou automutilação.

Entre as iniciativas está o novo serviço de notificação, que tem como foco dar apoio aos usários e possui um emoji exclusivo para estimular as conversas sobre o assunto na plataforma.

Intitulado de #ExisteAjuda, o novo serviço busca dar suporte aos usuários que possam estar em situações relacionadas ao suicídio e encorajá-las a procurar entidades competentes na área. Na prática funcionará da seguinte forma: a pessoa que fizer uma busca no Twitter utilizando os termos associados ao tema, terão no topo da lista de resultado a notificação incentivando a pessoa a buscar apoio. No Brasil, esta notificação conterá o contato do Centro de Valorização da Vida (CVV), parceira da plataforma no país.

O serviço #ExisteAjuda também está disponível em países como Alemanha, Reino Unido, Irlanda, Espanha, Hong Kong e Austrália. A ferramenta já existe nos Estados Unidos, Japão e Coreia.

