Turbine suas passadas realizando a caminhada nórdica

A caminhada é considerada um exercício perfeito. Mas há um jeito de deixa-la ainda melhor. Basta acrescentar dois bastões a atividade, acessórios usados para realizar a caminhada nórdica. Nesta modalidade o praticante manuseia os bastões com os braços, que acompanham as passadas.

O bom é que o exercício queima até 40% calorias a mais do que a caminhada normal. E pode ser realizada em cinco modalidades: a Step Quick Star Evolution, que é a caminhada com bastões;

Muscle, composta de três exercícios combinados a uma plataforma musical; a Muscle Localizada Funcional, realizada com uma barra com elásticos também com base numa plataforma musical; Step Sensation, que desenvolve a resistência cardiovascular, muscular e a coordenação e por fim a Aqua, que é realizada em níveis aquáticos. Experimente uma delas para turbinar a caminhada.

