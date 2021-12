Trio divide Nobel de Medicina

A descoberta de como funciona o sistema de transporte celular de substâncias como hormônios e neurotransmissores recebeu o Prêmio Nobel de Medicina. A láurea foi concedida aos pesquisadores norte-americanos James Rothman, da Universidade Yale, e Randy Schekman, da Universidade da Califórnia em Berkeley, e ao alemão Thomas Südhof, da Universidade Stanford. De modo independente, o trio desvendou o “maior sistema de transporte das nossas células”.

Trata-se da maquinaria que controla o tráfego das vesículas, pequenas bolhas que carregam substâncias, como insulina, dentro das células e para fora delas. O desafio era entender como as vesículas agem com tanta precisão, entregando a carga que carregam, podem ser hormônios, neurotransmissores, enzimas, no lugar e na hora certos.]

O complexo sistema da fisiologia celular é fundamental para o funcionamento do organismo. Perturbações nesse processo podem levar a doenças neurológicas, diabetes e outros tipos de desordens imunológicas.O quebra-cabeça de como uma célula conversa com outra, como definiu Schekman, começou a ser montado por ele nos anos 1970, quando o geneticista identificou em leveduras genes que controlam o transporte celular. Mutações nesses genes, observou ele, não deixam o sistema funcionar bem.

Depois Rothman, estudando mamíferos, viu que as proteínas codificadas pelos mesmos genes estudados por Schekman atuam de modo a fazer com que as vesículas se fundam com os seus alvos para descarregar a substância que elas estão levando.

Por fim, Südhof revelou nos anos 90 os sinais químicos que passam de um neurônio a outro e instruem as vesículas a liberarem neurotransmissores. Esse maquinário celular é antigo em termos evolutivos e funciona nas mesmas bases em organismos tão diferentes quanto leveduras e humanos.“

"É um processo tão básico do funcionamento da célula que, se ele deixa de funcionar, é como se causasse um congestionamento, as coisas não caminham, as proteínas não chegam onde precisam chegar”", explica a bioquímica Vilma Martins, do A. C. Camargo Cancer Center.

