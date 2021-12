Três familiares de homem com coronavírus têm suspeita de contaminação descartada

Três familiares do homem que teve confirmação de infecção por coronavírus tiveram a suspeita descartada após exames laboratoriais. Os familiares estiveram em contato com o paciente contaminado do domingo, 23, em um almoço de família, após ele retornar da Itália.

De acordo com informações do G1 SP, o homem de 61 anos, infectado com coronavírus, permanece em isolamento domiciliar e passa bem. Ele retornou de Turim, norte da Itália, na sexta-feira, 21, e teve diagnóstico confirmado na quarta-feira, 26.

adblock ativo