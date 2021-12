Treinamento devolve estabilidade ao cadeirante

Cadeirantes agora contam com um método de treinamento personalizado e que queima até 700 calorias por hora/aula. Trata-se do Core 360%, que também possui a grande vantagem de trabalhar simultaneamente diversos tipos de músculos, além de proporcionar estabilidade e sustentação ao praticante.

Talvez seja essa a maior vantagem do método Core 360°, recuperar a estabilidade do tronco com exercícios para quadris, abdomen e região lombar. São justamente esses exercícios que são capazes de devolver a estabilidade que o cadeirante tanto necessita.

Os treinos são personalizados e devem levar em conta o tipo de lesão sofrida pelo praticante da atividade, já que ela interfere em sua capacidade de movimentação. A aula é elaborada com base nas necessidades mais urgentes do aluno, sempre visando à recuperação de sua autonomia. Os exercícios são realizados com elásticos, bolas de ginástica, halteres e máquinas normais de academia, que deve ter espaço suficiente para o aluno circular com sua cadeira de rodas.

adblock ativo