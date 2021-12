Tratamento é feito com reposição de fator coagulante

Atualmente existem duas modalidades de tratamento para os portadores de hemofilia: tratamento sob demanda e o profilático. Ambos fazem a reposição com concentrado de fatores de coagulação, de modo a repor a sua presença ou elevar os níveis no organismo. A diferença é que o tratamento sob demanda é feito logo após a ocorrência de um episódio hemorrágico. Já o tratamento profilático, que vem agregando resultados positivos na vida dos pacientes, se subdivide em duas modalidades: a profilaxia primária, quando ocorre em pacientes de 0 a 3 anos, e a profilaxia secundária, usada em pacientes de qualquer idade e em qualquer fase vida. Esta ainda pode ser de curta ou longo prazo.

A profilaxia é um tratamento usado de forma preventiva e pode ser administrado fora do ambiente hospitalar. Ela funciona graças a reposição do fator plasmático deficiente, por aplicação endovenosa (introdução do medicamento diretamente na veia), antes da ocorrência de sangramento. "O objetivo é impedir a manifestação da doença", explica a médica Anelisa Streva

Essa medicação já é disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e segundo o Ministério da Saúde, está disponível em todos os 183 hemocentros do país. Após realizarem um cadastro nacional e realizar alguns exames que comprovem a existência da doença, o paciente passa a receber o medicamento para realizar o tratamento domiciliar.

A quantidade das doses que terá acesso, que podem ser para uso trimestral ou semestral, irá depender da infraestrutura de acondionamento do medicamento. Além de aprender como aplicar a medicação para evitar um acidente de punção, o paciente precisa saber como preservar o fator, respeitando o prazo de validade, as condições ideais de conservação em geladeira, e como desprezar o material e descartar a agulha, que não pode ser jogada no lixo doméstico comum. Essas orientações ele recebe assim que passa a ser cadastrado no hemocentro.

Na Bahia, a Fundação Hemoba possui 25 unidades por todo o estado, mas, apenas a de Salvador possui laboratório e equipe especializada para o atendimento de portadores de hemofilia. De acordo com Anelisa Streva, até o início de 2014, duas outras cidades estarão prontas para receber esses pacientes: Juazeiro e Barreiras. Assim como na capital, estas unidades também deverão realizar a entrega do medicamento.

Atualmente, a Hemoba possui 800 pacientes hemofílicos cadastrados no seu banco de dados. Parte deles, segundo a diretora de hematologia da Fundação, é formada por pacientes em trânsito. "Eles não são daqui, mas caso estejam aqui e precisem de atendimento, é nosso dever cuidar deles", explica.

adblock ativo