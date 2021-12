Transplante de cabeça será possível em breve, diz italiano

Um artigo do neurocientista italiano Sergio Canavero está causando polêmica na comunidade científica. Isso porque o especialista afirma que a medicina, em um curto espaço de tempo (sem especificar qual), será capaz de realizar transplante de cabeça entre seres humanos.

Segundo ele, que é diretor do Grupo de Neuromodulação Avançada de Turim, na Itália, o maior desafio para o procedimento é "a reconexão da cabeça doada à coluna cervical do receptor. Mas há de ser reconhecido o fato de que a tecnologia necessária para tal ligação já existe", relatou o médico, no texto publicado no periódico.

O transplante, quando for possível, de acordo com Canavero, durará cerca de 35 horas e custará mais de US$ 13 milhões. Ainda conforme ele, os pacientes beneficiados inicialmente seriam portadores de distrofia muscular e tetraplegia.

Apesar da afirmação do médico, o procedimento é desacreditado por parte da comunidade científica mundial. Um dos especialistas contrários à técnica é o neurologista norte-americano Jerry Silver, da Case Western Reserve University, de Ohio.

Ele questionou sua viabilidade em entrevista à rede de TV CBS, também dos Estados Unidos. "Decepar uma cabeça e transplantá-la para outro corpo é, na minha opinião, por si só, total fantasia... Isso é má ciência e nunca deveria ser permitida", disse.

Uma cirurgia similar, mas feita em macaco, foi realizada na década de 1970. Na época, a falta de tecnologia impediu reconectar a medula espinhal à cabeça. Por conta disso, a pesquisa teria sido abandonada. As informações são do site Uol.

