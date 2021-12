Trabalhar autoimagem ajuda no tratamento da obesidade

Você está acima de peso? Em caso positivo, o que sente ao se olhar no espelho? Já parou para pensar como se relaciona com seu corpo? Por incrível que pareça, nessas respostas pode estar uma saída para a redução da obesidade.

Um estudo, publicado na revista "International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity" e elaborado na Universidades Técnica de Lisboa, em Portugal, e de Bangor, no Reino Unido, pesquisou mulheres obesas ou que estavam acima do peso durante um ano. Metade das participantes pesquisadas recebeu informações sobre nutrição, controle de estresse e cuidados pessoais. Já o outro grupo de participantes recebeu informações sobre exercícios físicos, relação entre o emocional e a comida e as maneiras de melhorar a própria imagem.

O segundo grupo descobriu que a forma com que passaram a enxergar seus corpos, destacando aspectos positivos, as ajudou a regular melhor a alimentação, causando uma perda de peso maior do que a do outro grupo. Mulheres que se relacionam bem com a própria imagem são capazes de emagrecer mais do que as que rejeitam as próprias formas.

