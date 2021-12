Todas as bebidas hidratam e são aliadas no verão

Assim como o oxigênio, a água desempenha papel vital no organismo, e não se deve esperar para sentir sede para beber e manter o organismo hidratado, alerta o professor-titular de Nutrição da Universidade de São Paulo (USP) Antonio Herbert Lancha Junior.

"Hidratação é muito mais do que simplesmente tomar um copo d'água. A reposição deve ser permanente", aconselha Lancha Junior.

O especialista ressaltou a importância de todas as bebidas para a hidratação do organismo, especialmente no verão e inclusive as que contêm açúcar e/ou carboidrato.

"Quando consumimos um suco ou um refrigerante, por exemplo, também estamos hidratando o corpo. A glicose presente nessas bebidas vai ser incorporada ao tecido muscular e ajudará a potencializar a hidratação", explicou.

Segundo o especialista, em lactentes e crianças, a água como percentagem do peso corporal é ainda mais elevada do que no restante da população.

"Nesses casos, é necessário atenção redobrada com a ingestão de líquidos", aconselhou Lancha. No caso dos lactentes, conforme orientação da OMS, a bebida é exclusivamente o leite.

Para quem quer emagrecer, a ingestão de líquido é muito importante, porque a quebra da gordura no organismo é feita por um processo chamado hidrólise (lise=quebra; hidro=água), que depende diretamente da água.

"As pessoas querem emagrecer, perder aquela gordurinha para o verão, mas não dão importância à hidratação. Ao não consumir líquido, o indivíduo limita a quebra de gordura corporal", apontou o especialista.

De acordo com Lancha Junior, a hidratação do organismo não significa que haverá quebra de "mais gordura do que sua capacidade", mas o limite de competência.

"Por não se hidratar, a quebra ocorre abaixo do seu potencial", explicou.

No caso da desidratação, há influência no raciocínio, por isso a ingestão de líquido é essencial para quem desempenha atividades intelectuais em sua rotina, e não só para aqueles cujas atividades exigem esforço físico.

"Se a pessoa não se hidratar ao longo do dia, aquela tarefa que era realizada com facilidade de manhã fica mais trabalhosa, ou seja, se cansa mais para fazer a mesma coisa", advertiu.

