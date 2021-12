Trezentos e sete mil testes rápidos para o diagnóstico de infecção por Zika vírus serão distribuídos a partir desta quinta-feira, 16. O dispositivo oferecido pelo Ministério da Saúde foi desenvolvido e produzido pela Bahiafarma, laboratório público do Estado da Bahia.

Este é o primeiro lote enviado pelo Ministério da Saúde para o Estado e corresponde a mais de 50% do total previsto para o ano de 2017. A expectativa é que, em até 15 dias, o lote esteja disponível, prioritariamente, nas maternidades e laboratórios públicos de todas as regiões da Bahia.

Segundo a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), a tecnologia do teste rápido indica, em até 20 minutos,se o paciente está infectado ou se já teve contato com o vírus da Zika em algum momento da vida.

Da Redação Teste rápido de Zika vírus começa a ser oferecido na Bahia

