Teste do pezinho dá o diagnóstico precoce da fibrose cística

O teste do pezinho feito logo após o nascimento é a forma mais segura de se obter o diagnóstico da fibrose cística (FC). Também chamada de mucoviscidose, a FC atinge indivíduos de todas as raças, mas em sua maioria brancos. O diagnóstico também pode ser feito pelo teste do suor, que dosa a quantidade de sal na pele, e pelo teste genético. Ambos podem ser feitos em qualquer idade.“

"Quanto mais cedo for feito o diagnóstico, maiores as chances de se levar uma vida normal e produtiva"”, afirma a médica Maria Angélica Santana, que coordena o centro de referência no tratamento da doença no Hospital Estadual Octávio Mangabeira.“ "Tenho paciente com 27 anos que mora nos Estados Unidos; crianças e adultos com FC que estudam, trabalham, fazem faculdade"”.

Por ser uma doença rara, transmitida geneticamente – a média é de um caso para cada 20 mil indivíduos –, é desconhecida da maioria da população. Por isso muitos dos portadores são diagnosticados tardiamente, quando a doença já apresenta seus efeitos sobre diversos órgãos.

Unidades das células reprodutoras que carregam informações sobre a hereditariedade, os genes podem apresentar defeitos e causar inúmeras doenças. "Nos casos da FC, ocorrem 1.910 mutações", explica a médica.

O defeito genético prejudica uma enzima que tem a função de eliminar sódio pelo suor. Devido ao problema, o corpo passa a acumular um muco denso e pegajoso, principalmente nos pulmões e pâncreas. Segundo a médica, para gerar um indivíduo é preciso um gene do pai e outro da mãe. Para se ter a doença é necessário que os dois genes estejam defeituosos.

"“A FC atrapalha o funcionamento das glândulas do corpo chamadas exócrinas: são as glândulas sudoríparas, de muco, saliva e sucos digestivos, o que traz problemas ao aparelho respiratório e digestivo"”, diz a médica.

Sintomas

Tanto a gravidade quanto os sintomas da fibrose cística variam de indivíduo para indivíduo. Os sintomas iniciais podem ser confundidos com os de outras doenças , principalmente as típicas da infância, o que dificulta o diagnóstico em centros não especializados. Entre os sintomas mais comuns estão tosse crônica, com muito catarro, pneumonias frequentes, chiado no peito, suor excessivo e salgado, dificuldade de ganhar peso e altura, diarreias frequentes, fezes volumosas e desidratação sem causa aparente, enumera o guia editado pelo laboratório Roche.

Tratamento

Segundo a médica Mônica Corso, presidente da Sociedade Paulista de Pneumologia e Tisiologia (SPPT), “a FC reduz a quantidade de água das secreções dos brônquios, tornando-as espessas e mais aderentes às paredes brônquicas. Com isso, os pacientes têm recorrentes infecções no aparelho respiratório”. A doença pode bloquear os dutos do pâncreas, impedindo a chegada das enzimas digestivas aos intestinos.

Com tratamento de alto custo e de uso contínuo, o paciente é encaminhado às unidades do serviço público. Em Salvador, o Octávio Mangabeira, que acompanha 500 pacientes, e o Hospital das Clínicas oferecem gratuitamente o tratamento pelo SUS.

A médica Maria Angélica Santana explica que o acompanhamento é multidisciplinar e inclui o uso de nebulizadores como medicamentos específicos, exercícios físicos, fisioterapia respiratória, além de ações preventivas como as imunizações.

adblock ativo