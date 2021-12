Um teste realizado pela Proteste, entidade de Defesa do Consumidor sem fins lucrativos, com 10 marcas de repelentes revelou que os produtos não protegem contra picadas de mosquitos pelo tempo prometido.

A avaliação foi realizada com amostras de cinco produtos voltados para o uso adulto/família (Exposis Extreme, Moskitoff, Super Repelex, Off!, Xô inseto!) e cinco para o infantil (Johnson's, Off, Super Repelex, Huggies, Turma da Mônica, Xô inseto!).

O repelente que evita por mais tempo a picada do Aedes Aegypti é o Exposis, que usa a substância icaridina. Contudo, o fabricante diz que o repelente funciona por 10 horas, mas o teste realizado, a pedido da Proteste, revelou que o produto funcionou por 2h45.

Já o Super Repelex, que promete eficácia por 6 horas, protege por 1h40. O Off Family, Moskitoff e Xô Inseto dizem que a proteção é de 2 horas, mas os dois primeiros funcionaram por 1h30 e o último por 1h20.

Todos os repelentes de uso infantil não apresentaram bom desempenho na proteção contra o Aedes.

O teste solicitado pela Proteste foi realizado por um laboratório na Alemanha. Eles utilizaram mosquitos Aedes Aegypti fêmeas criados em laboratório (que não estavam infectados por doenças).

Quatro voluntários participaram do exame, colocando o braço dentro de recipientes com os insetos e registrando quando foram picados pela primeira vez após o uso de cada repelente.

Da Redação Teste diz que repelentes não funcionam por tempo prometido

