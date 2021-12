Terra teve o 5º junho mais quente da história, diz estudo

A Terra teve no mês passado o quinto junho mais quente já registrado, de acordo com estudo divulgado na quinta-feira, 18, pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos EUA.

A temperatura média global do mês passado, de 16,14 graus Celsius, empatou com 2006 e foi 0,64C acima da média 15,5C registrada no século 20, segundo a pesquisa.

Recordes de calor para o mês foram registrados na maior parte do norte do Canadá, no oeste da Rússia, sul do Japão, nas Filipinas, no sudoeste da China e nas regiões sul e central da África em junho.

Em meio ao calor, as chuvas têm sido variadas este ano. A Costa Leste dos EUA teve mais chuva do que a média em junho, enquanto a Califórnia teve o ano mais seco já registrado, disse o levantamento.

Enquanto grande parte do mundo sofreu com o calor, a Ásia Central, Índia e a Europa Ocidental contrariaram a tendência, com temperaturas mais frias do que o normal.

