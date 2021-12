Terapia regressiva ajuda a reaver equilíbrio emocional

A terapia regressiva é uma técnica terapêutica usada para ajudar as pessoas a encontrarem a causa dos conflitos pessoais que lhes trazem problemas, libertando-os e proporcionando uma vida mais saudável e melhor resolvida.

Diferentemente do que muitos acreditam, ela não consiste em "conhecer o passado" ou "vidas anteriores". A ideia é atacar os nós existentes no consciente humano. Neles são arquivados uma série de situações repetitivas, originadas em momentos anteriores da vida e que, muitas vezes, levam as pessoas a repetir comportamentos da infância e vivências de outras épocas.

A fim de dissolver a carga emocional negativa relacionada aos conflitos pessoais, o paciente é colocado em estado alterado de consciência, sendo possível realizar acesso aos registros do inconsciente onde estão os arquivos ocultos. Ao serem aflorados, esses arquivos permitem que o profissional trabalhe para eliminar esta carga negativa.

Alerta

O paciente não perde a consciência no momento da terapia, diz o psicanalista Idalino Almeida, Ele alerta que não se deve acessar o inconsciente de uma pessoa somente por curiosidade.

"Os profissionais, que trabalham com ética e seriedade, não iniciam o tratamento terapêutico se o objetivo do paciente for este. Deve-se ter um motivo, uma questão a ser trabalhada. Não existe está viagem no tempo que muitos pensam. Vale lembrar que ninguém vai a lugar algum", afirma o psicanalista.

Método

Diferente de outras terapias, a regressão tem uma capacidade maior de alcançar recordações arquivadas nos porões do inconsciente.

De acordo com Idalino, já na primeira seção é possível experimentar trailers que não estão relacionados com qualquer experiência de vida, mas que são acompanhados por um sentimento profundo e uma certeza interna de que eles se referem à própria pessoa.

O paciente permanece consciente e interagindo com o profissional durante todo o processo, apesar de estar em estado alterado de consciência. Esta condição é alcançada por meio de relaxamento profundo, hipnose, imaginação criativa, estimulação de memória, ou simplesmente focando no sintoma aflorado.

Iniciar a terapia deve ser uma decisão pessoal do próprio paciente. O desejo não pode partir de familiares e amigos pois, as sessões e as mudanças acontecem com a participação plena do paciente.

Resultados

A professora Soraia Souto, 39 anos, realiza terapias regressivas há dois anos. Para ela, este método é um tratamento "poderoso" e de resposta imediata.

"Eu procurei esta terapia pela necessidade de buscar um autoconhecimento e autotransformação. Existiam tensões que me incomodavam e geravam desgaste emocional. Eu não tinha paz, precisava resolver esses conflitos internos e buscar um equilíbrio", relatou.

De acordo com Soraia, o tratamento modificou o seu pensamento, provocando novos entendimentos e compreensões sobre a vida, lhe proporcionando a paz interior que buscava.

Qualquer pessoa que tenha uma situação que precise ser trabalhada e deseja realizar mudanças na vida, pode realizar a terapia. É necessário que ela tenha uma compreensão perfeita e possa dar feedback durante o setting terapêutico (histórico das consultas), explica o especialista.

"Antes de iniciar a terapia regressiva com um paciente, é importante que o profissional esclareça a ele sobre o processo, ressalte a seriedade da técnica e mostre que não é uma panaceia ou um instrumento miraculoso, mágico, religioso, milagroso, que possa resolver todos os problemas de todos os pacientes", pontuou o psicanalista Idalino Almeida.

