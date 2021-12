Terapia hormonal aumenta riscos de câncer de mama

E a polêmica sobre a terapia hormonal continua. Agora, um novo estudo, realizado por pesquisadores do Los Angeles Biomedical Research Institute no Harbor-UCLA Medical Center, EUA, garante que mulheres submetidas à terapia hormonal com estrogênio e progesterona desenvolvem maior risco de contrair câncer de mama.

O estudo foi realizado com 42 mil mulheres com idade entre 50 e 70 anos, já vivenciando o período da menopausa. Foram 11 anos de avaliações. Do total, cerca de 25 mil não faziam a terapia hormonal e mais de 16 mil tomaram estrogênio e progesterona, denominada de terapia hormonal combinada.

Ao fim do estudo, foi constatado que mais de 2.200 mulheres contraíram câncer de mama. E as que se submeteram a terapia hormonal combinada tiveram ainda mais propensão a ter a doença que mais provoca óbitos femininos no Brasil.

Segundo o Ministério da Saúde são mais de 10 mil mortes por ano. Por isso o autoexame e a mamografia são exames fundamentais para a detecção da doença.

