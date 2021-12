Ter seios desiguais é normal, afirma especialista

Pode parecer bem estranho, mas é comum uma mulher ter um seio maior que o outro. Até porque algumas diferenças de tamanho entre uma mama e outra são mínimas e acabam passando despercebidas até aos nossos próprios olhos. Mas, caso a diferença seja grande, a mulher pode optar pela cirurgia de correção.

O cirurgião plástico Elmar Felsemburg esclarece que a maioria das suas pacientes, que recorrem ao método cirúrgico, chega ao consultório se queixando de vergonha. "Os relatos que ouço são de mulheres que começam a sentir muita vergonha de mostrar seus seios para os próprios parceiros ou amigas, e têm dificuldades na hora de colocar a parte de cima do biquíni, de modo que fique legal", conta.

Para ele, se existir uma distorção bem evidente que acabe causando problemas físicos ou emocionais na pessoa, o jeito é encarar a mesa de operação. A solução para a correção da irregularidade de tamanho entre os seios é feita por meio da colocação de uma prótese de silicone na mama menor ou da redução da mama maior.

Bojo desfaça - O corpo humano é assimétrico, ou seja, um lado não é exatamente igual ao outro. Durante o desenvolvimento, um seio pode crescer mais depressa que o outro.

Geralmente, as mamas começam a se desenvolver por volta dos 8 ou 9 anos de idade e estão completamente formadas entre 16 e 17 anos. "Na maioria desses casos, o seio esquerdo é maior do que o direito. Isso se deve a um maior acúmulo de glândulas mamárias nessa região", explica o cirurgião plástico.

Caso você tenha as mamas com tamanhos desiguais e não queira se submeter à correção delas por meio de uma cirurgia, uma boa saída é usar biquínis e sutiãs com bojo. Eles podem ajudar a disfarçar essa diferença e melhorar sua autoestima.



