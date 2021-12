TCM promove auditoria na área da Saúde de Candeias; mais 16 municípios estão na lista

Serão realizadas, nos próximos 30 dias, auditorias especiais na área de Saúde em 17 municípios baianos para averiguar os gastos com a compra de medicamentos distribuídos com a população, as condições de armazenamento, validade e instalações físicas das farmácias e dos equipamentos indispensáveis à conservação dos remédios.

Ao todo, serão mobilizados 34 auditores para o trabalho, além de agentes de controle externo do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. Os municípios selecionados para a auditoria e Saúde são: Andaraí, Casa Nova, Uibaí, Antas, Cachoeira, Candeias, Miguel Calmon, Pojuca, Muritiba, Jaborandi, Caculé, Ibirapitanga, Maracás, Luís Eduardo Magalhães, Planalto, Porto Seguro e Ribeira do Pombal.

Segundo o diretor Dimas Sousa Gomes, o procedimento cumpre programação de auditorias temáticas, sugerida pelo presidente da corte, conselheiro Plínio Carneiro Filho, buscando fortalecer a presença do TCM nos municípios.

