Tapioca é alternativa saudável para diabéticos e hipertensos

A mandioca é uma das principais culturas do Brasil e sua maior parte é destinada à fabricação da farinha de mandioca utilizada para produção da tapioca, um alimento de origem indígena muito consumido principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Assim como outros derivados da mandioca a tapioca apresenta alta concentração de amido, não contém glúten, baixo teor de proteínas e gorduras. Por ter baixo índice glicêmico não conter glúten e baixa concentração de sódio é uma alternativa para diabéticos, celíacos e hipertensos.

O maior problema de incluir a tapioca na dieta não é a massa em si, mas sim o recheio. Não adiantar nada trocar o pão francês pela tapioca e recheá-la com doce de leite, leite condensado ou presunto e mussarela, caso contrário ela irá se transformar em um alimento altamente calórico e rico em gorduras saturadas. Por não ter muitas fibras em sua composição pode causar constipação daí a necessidade de um maior consumo de água.

Uma tapioca média costuma ter em torno de 80kcal, somente a massa. É uma opção para o café da manhã e lanches intermediários. Muitas preparações com tapioca levam polvilho e algumas pessoas podem ter azia por conta disso e, por isso deve ser consumida com moderação. A análise do gasto calórico e consumo diário deve ser feito por um nutricionista a fim de equilibrar a dieta e adicionar a tapioca sem problemas.

