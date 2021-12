Surgem 257 mil novos casos de leucemia por ano no mundo

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA), no mundo ocorrem 257 mil casos novos de leucemia por ano, dos quais cerca de 56% em homens. As maiores taxas de incidência encontram-se na América do Norte, Austrália e Nova Zelândia. O número de casos novos de leucemia vem aumentando especialmente em pessoas idosas.

A leucemia afeta ambos os sexos e todas as idades, mas a distribuição por tipo histológico varia com a idade; por exemplo, a leucemia linfocítica crônica é mais comum em pessoas de idade avançada, enquanto a forma aguda concentra-se em crianças.

Segundo Victor Gottardello Zecchin, vice-diretor clínico e coordenador médico do GRAACC, leucemias são muito desafiadoras porque não são uma doença única. “Há vários tipos de leucemia, e cada uma requer um tratamento diferente. Além disso, quanto mais conseguimos identificar características específicas dos blastos (células das leucemias), tendemos a modificar o tratamento, incluindo drogas-alvo, que são mais específicas para acabar com as células leucêmicas e tendem a preservar as demais células. No entanto, estas terapias são, em sua maioria, extremamente caras e não são acessíveis a todos os pacientes”, comenta.

Na maioria das vezes, os sintomas de leucemia são comuns a outras doenças. Pode haver febre, gânglios pelo corpo, sinais de sangramento em gengiva e nariz ou manchas roxas. É importante que se observe esses sintomas e, caso não se resolvam espontaneamente em alguns dias, procurar atendimento médico.

O transplante de medula óssea é um tratamento proposto para algumas doenças que afetam as células do sangue, como as leucemias. Consiste na substituição de uma medula óssea doente por células normais da medula óssea, com o objetivo de reconstituição de uma nova medula, saudável.

“Existem dois grandes tipos de transplante, o autólogo (quando as células são da própria pessoa, e em geral indicados quando o paciente tem um tumor sólido no osso, cérebro ou outros) e o alogênico, quando a medula precisa ser substituída por uma nova, diz Zecchin.

adblock ativo