Surfe desenvolve a coordenação motora

O surfe é um excelente exercício cardiovascular. Ele trabalha todos os grupamentos musculares, além de desenvolver o equilíbrio e a coordenação motora. O fato de ser praticado na natureza ajuda também a eliminar o estresse.

A prática do esporte é indicada a partir dos cinco anos de idade. Os praticantes de surfe garantem que com aulas de pelo menos duas vezes por semana, em um mês o iniciante tem condições de entrar no mar e ficar em cima de uma prancha. No entanto, para surfar, é preciso acima de tudo saber nadar e a sugestão é frequentar uma escolinha do esporte.

Durante a prática é preciso escolher um bom bloqueador solar; conhecer as condições do mar, principalmente em relação as correntes marítimas; ingerir água durante o surfe e fazer refeições leves antes de entrar no mar.

