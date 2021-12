Surfar faz bem à saúde

A origem do surfe ainda é bem controversa, mas tudo leva a crer que tenha sido no Havaí, praticado inicialmente pela nobreza local. O surfe é uma atividade esportiva realizada na superfície da água (ondas) em cima de uma prancha. O objetivo é a realização de manobras com diferentes graus de dificuldade. Existem três subdivisões do surfe em pé: longboarding, shortboarding e stand up paddle surfing.

No princípio as pranchas eram feitas em madeira pelos próprios surfistas, a fim de libertar as energias negativas. O reconhecimento mundial veio com o campeão olímpico de natação, o havaiano Duke Paoa Kahanamoku. Os benefícios desse esporte são inúmeros, incluindo a melhora do equilíbrio, do condicionamento cardiovascular e muscular. Além disso, ajuda a controlar o estresse e a ansiedade.

A grande maioria dos surfistas é muito ligada à natureza e à ioga e por isso também "absorvem" os benefícios dessas duas fontes. Além disso é uma ótima opção para quem está querendo perder a gordura coporal de maneira saudável.

