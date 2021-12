Suposto extraterrestre era humano, diz cientista

Encontrado há 10 anos no deserto do Atacama, no Chile, o suposto alienígena apelidado de Ata era, na verdade, um ser humano. O anúncio foi feito pelo diretor de biologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Stanford (EUA), Garry Nolan, que conduziu um estudo sobre a criatura.

O esqueleto de Ata, que foi encontrado mumificado, mede pouco mais de 15 cm e é composto por nove costelas (os seres humanos possuem 12), além de apresentar dentes rígidos e uma cabeça oval.

Muitos estudiosos acreditavam que se tratava dos restos de um feto ou de um macaco, mas a suposição mais aceita era a de um extraterrestre. Entretanto, a análise genética revelou que a mãe de Ata nasceu no Chile.

De acordo com Garry Nolan, há duas hipóteses para explicar o pequeno esqueleto: ou trata-se de uma criança que morreu entre 6 e 8 anos e que sofria de um raro e severo tipo de nanismo, ou de um feto de 22 semanas morto prematuramente de progeria (síndrome de envelhecimento rápido).

Nolan explica como foi feito o estudo no documentário "Sirius". Para chegar a esta conclusão, foi realizado um teste de DNA que dissecou duas costelas da criatura, até conseguiu obter a medula óssea.

