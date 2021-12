Suplemento de ferro 2 vezes por semana é eficaz na gravidez

As mulheres grávidas que tomam suplementos de ferro duas vezes por semana estão tão protegidas quanto aquelas que tomam todos os dias, revela um estudo da Universidade de Melbourne, na Austrália, divulgado na terça-feira, 18.

Publicada na revista americana "PLOS Medicine", a pesquisa compara a frequência da ingestão de suplementos de ferro e ácido fólico por parte de mulheres grávidas de uma zona rural do Vietnã.

Os resultados mostraram que o grupo de mulheres que tomou os suplementos duas vezes por semana teve resultados similares ao das mulheres com prescrição diária em termos de peso do bebê ao nascimento, incidência de abortos, ou de prematuros.

O complemento de ferro durante a gravidez melhora o desenvolvimento cerebral do bebê. O ferro é essencial para o transporte da hemoglobina, uma proteína que fixa o oxigênio, transportando-o no sangue do feto e da mãe.

adblock ativo