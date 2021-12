Sucos de frutas ajudam a combater doenças

Os sucos de frutas naturais são ótimos protetores do sistema imunológico. Eles atuam no organismo prevenindo contra as doenças. Os nutricionistas recomendam tomar pelo menos um copo de suco em jejum diariamente. Além de ser um revigorante interno, ele ajuda a recuperar o desgaste diário.

Veja algumas sugestões de sucos:

Diabetes: É importante que o diabético escolha uma fruta que não eleve a glicemia. Para isso, é preciso acrescentar uma fibra a esse suco. A canela, por exemplo, age reduzindo a glicemia.

Corte uma maçã ao meio, acrescente uma fatia de abacaxi, 300 ml de água e uma colher de sobremesa de canela.

Asma: Misture quatro morangos, duas fatias de abacaxi e uma pitada de alecrim, 300 ml de água. Acrescente um galho de agrião.

Câncer de pele: Pique uma cenoura, corte o mamão papaia ao meio, quatro amoras, raspas de gengibre e 300 ml de água.

Hipertensão: Use 200 ml de suco de uva integral, uma goiaba e uma folha de couve picada.

TPM: Use duas fatias de mamão, uma colher de gengibre ralado, uma fatia de abacaxi e esprema uma laranja.

Osteoporose: Coloque uma banana, dez sementes de melão e o suco de uma laranja.

