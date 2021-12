Subnotificação de infecção hospitalar preocupa especialistas

Um estudo da Associação Nacional de Biossegurança (Anbio) aponta que 80% dos hospitais não fazem controle adequado de infeção hospitalar. A taxa de ocorrência na Bahia varia de 2,5% a 3,1%, abaixo da média nacional, mas há preocupação com a subnotificação. O problema mata 100 mil pessoas por ano no Brasil.

"A taxa de infecção no Estado da Bahia fica bem abaixo da brasileira, que é de 14% a 19%, mas isso nem de longe significa que a situação seja animadora", explica Fátima Nery, técnica da Comissão Estadual de Controle da Infecção Hospitalar.

O problema é considerado epidemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo a OMS, a infecção hospitalar não é tratada como prioridade em alguns hospitais e poderia ser evitada na maioria dos casos.

Cerca de 70% das infecções ocorrem por ausência de assepsia no paciente, a feita pela equipe de atendimento e mesmo do ambiente ou do material hospitalar usado pelas equipes.



Suspeita - Os números baixos de infecção hospitalar na Bahia preocupam pela suspeita de que eles não refletem a realidade. Parte dos hospitais, por exemplo, não envia indicadores ou relata taxa "zero", segundo um relatório da Superintendência de Vigilância e Proteção da Saúde (Suvisa), divulgado em 2010.

Outro risco é que muitos hospitais não têm laboratório de microbiologia. Isso dificulta o diagnóstico, culminando na subnotificação dos casos. O relatório da Suvisa detalha ainda que 77 instituições enviaram informação de taxa "zero" de infecção.

Esta conquista de taxa zero é considerada improvável por especialistas. "Há necessidade de analisar os indicadores por hospitais, considerando suas especificidades, complexidade da assistência, como a UTI e outros fatores", explica Fátima Nery.

A infectologista e professora de microbiologia da Ufba, Nilse Querino, também destaca sua preocupação. "Não possuo dados, mas acredito que a situação do Estado não difere muito dos grandes centros urbanos brasileiros", completa.

Na Bahia, segundo o relatório da Suvisa, em 2010, 185 dos 542 hospitais (públicos e privados) encaminharam regularmente dados sobre infecção hospitalar para o Núcleo Estadual de Controle de Infecção Hospitalar (Necih). O Necih é o órgão responsável pela prevenção e controle da infecção em ambiente hospitalar.



Esses dados deveriam ser fornecidos pelas comissões de controle instaladas em cada unidade de saúde. Mesmo sendo obrigatória a transmissão de dados desde 1997, somente 309 hospitais possuem estrutura para realizar este procedimento.

Embora não revele dados mais recentes sobre infecção hospitalar, Fátima Nery informa que o Necih tenta cercar o problema. "Ele vem desenvolvendo ações objetivando ampliar o número de comissões de controle de infecção hospitalar no Estado", diz.

A própria Anvisa reconhece o problema. A assessoria de imprensa do órgão informou que não dispõe de dados precisos, uma vez que não há normatização da notificação de infecção hospitalar no País.

