Subida de escadas ganha adeptos e vira febre nas grandes metrópoles

Os escadões das grandes cidades do mundo viraram ponto de encontro de atletas urbanos que estão treinando uma nova modalidade esportiva: subir escadas. A tendência, no Brasil, tem a apresentadora Sabrina Sato como musa inspiradora.

A subida de escadas é um tipo de exercício que trabalha, principalmente, os músculos das pernas e glúteos, sendo uma atividade que exige grande esforço e 30 minutos equivalem a uma hora de musculação, afirmam profissionais. Os treinos podem ser feitos em locais diferentes, variando intensidade e extensão.

Quando estou sem tempo de ir à academia, subo algumas vezes os 16 andares do prédio Quando estou sem tempo de ir à academia, subo algumas vezes os 16 andares do prédio

Embora traga benefícios, o esforço de subir degrau por degrau deve ser feito com orientação para evitar lesões musculares nas pernas, tendões e ossos. O ortopedista Maurício Marteleto alerta os “atletas de escada” a respeito dos cuidados para um melhor aproveitamento da atividade. “O ideal é ter o acompanhamento de um preparador físico profissional, para ter a orientação adequada e diminuir os riscos de lesão”, diz Marteleto.

Segundo o ortopedista, a primeira preocupação deve ser com o calçado, que deve ter o solado adequado para absorver o impacto das pisadas e prevenir lesões. Tênis próprios para esse tipo de exercício favorecem o amortecimento dos movimentos nos tornozelos e joelhos, diminuindo os riscos.

Ele ressalta que todos os calçados têm vida útil e com o tempo se desgastam e perdem a eficácia. “No caso daqueles que treinam todos os dias, o período de uso do tênis é de dois a três meses. Não mais que isso”.

Sabrina

Sabrina Sato, em entrevista ao Jornal Extra, afirmou que, quando não tem tempo de ir à academia ou de treinar com o personal, para não ficar parada, a solução é subir escadas.

“Quando estou sem tempo de ir à academia, subo algumas vezes os 16 andares do prédio. Faço alongamento e um aquecimento leve. Pode não parecer, mas eu me canso bastante, viu? Além disso, quando dá, treino de madrugada com meu professor de muay thai e o personal”, conta Sabrina.

Marteleto pontua ainda que se, durante a prática do exercício, a pessoa sentir algum desconforto nos membros inferiores, deve logo procurar ajuda médica.

Nos casos em que o paciente relata dor durante a caminhada, o ortopedista, além de exames de imagem para avaliar as causas do problema, leva em consideração a marcha do paciente, para acompanhar o movimento do pé no contato com o solo e analisa até o desgaste na sola do calçado para identificar possíveis alterações no caminhar.

“A pisada correta gasta mais a porção lateral do calçado. Se a gente observa desgastes na porção interna da sola, por exemplo, é indicativo de pés planos (problema ortopédico que se caracteriza pela diminuição do arco e o toque da planta do pé por inteiro no chão).

Outras vezes, alterações na pisada podem sinalizar problemas no quadril e na coluna. Se não tratar a causa, a lesão pode ficar mais séria”, observa Marteleto.

Contraindicação

Esse tipo de exercício físico é contraindicado para as pessoas que sentem dores nas articulações, que podem se agravar.

Quem tem problema cardíaco ou respiratório também deve evitar a prática, ou, caso opte por fazê-la, o ideal é consultar um médico ou um educador físico antes de dar início à atividade.

adblock ativo