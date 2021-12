Suar em excesso nos treinos desidrata

Um estudo britânico constatou que a perda de água através do suor compromete o desempenho do treino e pode causar desidratação. Durante o exercício físico se perde fluido através da transpiração. Os fluidos representam até 65% do peso corporal.

Durante a prática de exercícios o corpo produz até 20% mais calor do que durante o descanso. Aí entra a importância da hidratação durante o treino. O calor em excesso do corpo deve ser removido com a ingestão de líquidos gelados. Do contrário, a desidratação pode ocasionar diversos problemas.

A perda de líquido pode reduzir em até 20% o desempenho na corrida. Além disso, os problemas causados pelo calor e a falta de hidratação provocam cãibras e exaustão. Isso ocorre quando os sistemas de resfriamento do organismo começam a falhar. O fluxo sanguíneo para a pele diminui e o suor cessa.

Para combater a desidratação os especialistas recomendam beber isotônicos durante e depois dos exercícios; checar se a urina está clara, do contraio ocorre perda de fluidos e evitar refrigerantes, álcool e cafeína.

