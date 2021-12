Stephen Hawking lança projeto para encontrar extraterrestres

O físico britânico Stephen Hawking apresentou nesta segunda-feira, na instituição científica Royal Society de Londres, um ambicioso projeto para encontrar na Via Láctea, e em outras 100 galáxias próximas, sinais de vida extraterrestre nos próximos dez anos.

O cientista se associou com o multimilionário russo Yuri Milner para lançar o programa "Breakthrough Initiatives" ("Iniciativas inovadoras"), que destinará US$ 100 milhões durante a próxima década para a busca de vida inteligente fora de nosso planeta.

"É o momento de se comprometer com a busca de vida fora da Terra", afirmou Hawking.

"Estou aqui hoje porque acredito na importância deste projeto", comentou o cientista na apresentação da iniciativa. "Em algum lugar do cosmos, a vida inteligente pode estar vendo nossas luzes e ter consciência do que representam", ressaltou Hawking.

Milner, um empresário que fez fortuna investindo em empresas tecnológicas, afirmou, por sua vez, que aproveitará "a tecnologia do Vale do Silício", nos Estados Unidos, onde estão localizadas as maiores empresas tecnológicas do mundo, para "explorar o céu em busca de sinais de vida".

O multimilionário acrescentou que, no projeto, apresentado na célebre instituição científica britânica, "vão investigar toda a Via Láctea e cerca de 100 galáxias próximas" com a aplicação de "tecnologias de última geração, utilizando os melhores telescópios do mundo".

"A tecnologia atual nos dá uma oportunidade real de responder a uma das maiores incógnitas da humanidade: será que estamos sozinhos?", concluiu o empresário.

