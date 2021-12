Soteropolitanos ignoram que UFBA faz pesquisa

Uma parcela minoritária da população de Salvador conhece as instituições de pesquisa que atuam na capital baiana. Isto foi a conclusão a que chegou a "Pesquisa sobre Percepção da Ciência em Salvador", aplicada pelo Instituto Datafolha para a Academia de Ciência da Bahia, entre os dias 25 e 28 de junho.

Foram entrevistadas 404 pessoas com idade a partir dos 16 anos e de diferentes classes sociais. Embora tenham sido as mais citadas, apenas 4% dos entrevistados mencionaram a Universidade Federal da Bahia (Ufba), a principal instituição de pesquisas do Estado, e a Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz/BA).

Entre os dados apurados estão opiniões gerais sobre ciência, desenvolvimento científico e tecnológico, perceção publica de C&T.

A pesquisa inédita no Estado teve como objetivo avaliar a opinião e conhecimento da população da capital baiana sobre aspectos relativos à ciência e tecnologia.

Além de identificar comportamentos, hábitos e atitudes adotados pela população em relação ao tema, explica a gerente de pesquisa de mercado do Datafolha, Marlene Treuk.

Ciclo de debates

Segundo ela, "esses dados são representativos e podem ser projetados [para o restante da população da capital]". Ainda segundo ela, o processo de amostragem, que contemplou a população de todas as classes econômicas, foi realizado por meio de cotas de idade e de sexo de acordo com o Censo 2010 do IBGE.

A coordenadora do Datafolha explica ainda que a ponderação dos dados, por classe econômica, seguiu o Consolidado Datafolha, 2012. A margem de erro é de 5 pontos percentuais.

"O nivel de confiança da pesquisa é de 95%. Isso significa que, se fossem realizados 100 levantamentos simultâneos com a mesma metodologia, em 95 delas os resultados estariam dentro da margem de erro prevista".

"[Esta pesquisa] traz um mundo de informações. Daqui para frente nossa meta é aprofundar esses temas", afirmou o presidente da Academia de Ciência da Bahia, o ex-governador e médico Roberto Santos.

A ideia é promover um ciclo de debates sobre os resultados da pesquisa envolvendo as instâncias acadêmicas e agentes promotores de políticas públicas, acrescenta.

No perfil da amostra prevalece o dado de que a maior parte da população soteropolitana se declara católica (45%), tem nível médio de escolariade (50%) e pertence à classe C (58%) com renda média mensal familiar de 2 salários mínimos (48%).

Na frente da TV

Ainda segundo Marlene Treuk , entre o universo pesquisado, 50% tinham escolaridade do ensino médio, 33% do fundamental e 17% superior, sendo que 64% integram o grupo econômicamente ativa da população e 36% não.

A pesquisa constatou ainda dados interessantes como o elevado hábito do soteropolitano de assistir televisão: 98% dos entrevistados afirmaram que ficam em frente à TV por pelo menos 3 horas diariamente. Enquanto 76% declaram ler jornal.

Os moradores de Salvador afirmaram que têm interesse por temas referentes à ciência e tecnologia (Cc&T), mas mostram ter pouco entendimento do assunto, constatou a pesquisa.

Entre uma série de 11 temas estimulados - como alimentação, medicina e saúde -, foram destacados como de maior interesse os que os entrevistados consideravam ter maior informação.

As informações sobre ciência são obtidas de programas de TV; em um segundo plano aparecem a internet, leitura de notícias científicas em jornais e conversas com amigos. Programas de rádio, leitura de revistas especializadas, livros ou a ida a museus são pouco frequentes.

