Sono influencia na atividade física

Alguns estudos mostram que uma atividade física de duração e intensidade moderada promove alterações hormonais que atenuam a resposta ao estresse muito comum nos dias de hoje. Os idosos são um dos grupos que mais se beneficiam já que a sensibilidade ao estresse deles é maior. Quem pratica atividade física consegue relaxar mais os músculos e descansa, tem um sono mais profundo e menos fragmentado, se sente mais disposto e se concentra com mais facilidade.

Uma pesquisa recente da National Sleep Foundation demonstrou que cerca de 60% das pessoas que praticam atividades leves, moderadas ou intensas têm boas noites de sono quase todas as noites, sendo que apenas 39% dos sedentários afirmam o mesmo.

Hoje em dia é raro encontrar pessoas que dormem as oitos horas de sono preconizadas, levando à uma fadiga. O exercício físico pode proporcionar liberação de hormônios e influenciar no ciclo de sono trazendo mais disposição. O ideal é não se exercitar próximo da hora de dormir, pois pode aumentar muita a temperatura corporal e a liberação de hormônios "energéticos" como a adrenalina, atrapalhando a qualidade do sono.

