Sociedade Brasileira de Urologia anuncia ações do Novembro Azul em Salvador

A campanha Novembro Azul em Salvador vai ser marcada por uma série de atividades que serão realizadas pela Sociedade Brasileira de Urologia da Bahia. Além de um "Mutirão da Próstata" que acontecerá no bairro de Piatã, vão ser realizadas diversas atividades de conscientização no Shopping Barra. Estão previstos ainda para o mês de novembro exibições de faixas nos estádios em intervalos dos jogos do Bahia e Vitória.

O anúncio foi feito pelo presidente da SBU-BA, Ubirajara Barroso, durante o III Simpósio de Uro-oncologia da Bahia. O tema deste ano é “Seja Herói de sua Saúde”, a campanha tem como objetivo alertar os homens sobre o diagnóstico precoce do câncer de próstata e a importância de cuidar da saúde como um todo.

O mutirão da próstata anunciado pela SBU-BA será no dia 10 de novembro, das 7h às 13h, no Ambulatório Médico-odontológico Eurípedes Barsanulfo – AMES, na sede da Fundação Lar Harmonia, em Piatã (Rua Deputado Paulo Jackson, 560). No local serão distribuídas 240 senhas para atendimento. As orientações para os interessados, que devem apresentar o cartão do SUS e RG no local, incluindo jejum de duas horas e abstinência sexual de dois dias.

Os casos suspeitos serão encaminhados ao Centro Estadual de Oncologia (CICAN) para biópsia e os casos confirmados de câncer localizado de próstata serão encaminhados ao Hospital das Clínicas (UFBA) para tratamento.

