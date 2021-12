Sobe para 17 o número de casos suspeitos de coronavírus na Bahia

A Secretaria da Saúde da Bahia (Sesab) divulgou na manhã desta sexta-feira, 28, um novo boletim atualizando a situação em relação aos casos suspeitos de coronavírus no Estado. Segundo a publicação, a Bahia está com 17 casos notificados com suspeita clínica e nenhuma confirmação de caso de infecção pelo vírus.

De janeiro até as 10 horas desta sexta, os casos de suspeita foram localizados nos municípios de Camaçari (1), Jequié (1), Tucano (1), Itabuna (4), Jacaraci (1), Salvador (5), Feira de Santana (3) e Porto Seguro (1).

Segundo a Sesab, oito pacientes estão com amostras em análise laboratorial: três em Feira de Santana, um em Itabuna e quatro e, Salvador. Os demais casos foram descartados.

O diagnóstico do coronavírus é realizado com a coleta de materiais respiratórios. Em caso de suspeita de para o novo vírus, é necessária a coleta de duas amostras, que serão encaminhadas com urgência para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen) e para a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

O órgão pontua que o paciente com diagnóstico positivo para o novo coronavírus pode cursar com grau leve, moderado ou grave. Ele pode ser atendido em unidades primárias de atenção básica, unidades secundárias ou precisar de internação.

Os casos graves devem ser encaminhados para um Hospital de Referência para isolamento e tratamento. Os casos leves devem ser acompanhados pela Atenção Primária em Saúde (APS) e instituídas medidas de precaução domiciliar.

adblock ativo