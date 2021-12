Só reduzir açúcar não adianta no combate à obesidade

Embora a recomendação sobre o consumo de açúcar recentemente liderada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) possa ser importante para conscientizar a população para os riscos dos excessos na alimentação, ela não é suficiente para o combate efetivo à obesidade.

De acordo com a nutricionista Olga Amancio, do Departamento de Nutrição e Metabolismo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) "a diminuição no consumo de açúcar, gordura e sódio pela população em geral é uma recomendação importante, mas não significa uma solução para o problema", alerta.

"As pessoas costumam colocar açúcar no suco de fruta natural, um hábito desnecessário porque a fruta já tem doce. Para reduzir o consumo, as pessoas também podem optar por produtos diet e zero", sugere Olga ao ressaltar que é possível fazer algumas mudanças para equilibrar o consumo de açúcar.

Para a nutricionista, a melhor atitude para evitar doenças cardiovasculares e diabetes é a mudança de estilo de vida.

"A simples restrição alimentar não resolve. As pessoas precisam entender que o jeito como levam a vida impacta diretamente na saúde e é isso que precisa ser repensado como um todo", analisa.

"É preciso adotar um estilo de vida na qual a alimentação deve ser variada, com consumo de legumes, verduras, frutas e carnes, de forma a evitar os excessos".

Além disso, ela ressalta que ter uma vida sedentária também é muito prejudicial à saúde uma vez que "o sedentarismo é responsável por graves consequências"

"É muito importante praticar exercícios físicos regularmente. Desde criança as atividades físicas devem fazer parte do dia a dia, passando pela fase da adolescência, até a idade adulta e também os idosos", reforça a especialista.

Segundo Olga, para todas as doenças houve um avanço no sucesso dos tratamentos em razão da tecnologia, que teve um grande impacto na evolução dos diagnósticos e no acesso às medicações.

"Apenas com relação à obesidade isso não foi observado. A alta tecnologia provocou mudanças no comportamento das pessoas, que hoje são mais sedentárias e se preocupam menos com a alimentação em razão da rotina corrida", avalia.

No entanto, essa mudança de estilo de vida envolve a decisão de promover transformações diárias que devem ser mantidas a longo prazo.

"Nós, profissionais de saúde, orientamos nossos pacientes, mas eles é que precisam efetivamente realizar essas mudanças - que nem sempre são fáceis, mas na maioria dos casos, possíveis", afirma.

