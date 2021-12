SMS adota vacinação contra pólio e sarampo em escolas de Salvador

Por causa da baixa mobilização e como forma de aumentar o alcance da vacinação do público infantil, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizará campanha de imunização em escolas e creches das redes pública e privada de Salvador. O objetivo é ampliar o alcance da vacinação em crianças entre 1 e menores de 5 anos.

Do início de Agosto até o momento só foram aplicadas 90 mil doses das vacinas, número que representa apenas 36% das crianças vacinadas na capital baiana.

Seguindo determinação do Ministério da Saúde, o secretário Municipal do órgão, Luiz Galvão, explicou que o objetivo é vacinar o maior número possível de crianças. “Nossas equipes estão mobilizadas para garantir a meta de proteger pelo menos 95% do público alvo da campanha na cidade", afirmou o secretário, por meio de nota divulgada pela SMS.

Galvão disse que além das escolas, 125 salas de vacina disponibilizarão as doses, de segunda a sexta-feira, nos horários de 8h às 17h.

Casos

Esse ano foram confirmados mais de mil casos de sarampo no Brasil. Apesar de não haver registro dos casos de poliomielite no país desde 1988, o número pela procura da vacina tem diminuído consideravelmente colocando sob ameaça o retorno do vírus no território brasileiro.

