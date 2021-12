Slides mostram suposto ET do caso Roswell

Um grupo de ufólogos e cientistas exibiu, nesta quarta-feira, 6, slides que mostrariam um alienígena que o governo americano recolheu no famoso caso Roswell, em 1947, que deu origem à famosa Área 51.

As fotos estão em kodachrome (filme produzido pela Kodak para fotografias) e foram feitas por um geólogo de exploração de petróleo que trabalhava para uma empresa (que faria parte da Texaco) na região onde teria caído a aeronave extraterrestre.

As imagens foram encontradas por uma equipe de limpeza no sótão na casa do explorador, que já havia falecido.

adblock ativo