Sindicato de empresa administradora do Hospital das Clínicas anuncia greve

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), responsável por administrar cerca de 40 hospitais universitários federais, entre os quais, o Hospital das Clínicas e a maternidade Maternidade Climério de Oliveira, anunciou greve nacional por tempo indeterminado a partir do dia 05 de junho. As unidades da Bahia também irão aderir ao movimento.

Segundo informações da assessoria, o indicativo foi aprovado na Plenária Nacional dos Empregados, realizada no dia 26 de maio. A principal reivindicação se refere a um reajuste salarial, cuja proposta não apresentou avanço no processo negocial. Na última reunião, houve negociação com retroativo, porém, o grupo afirmou que houve retirada de direitos e que o índice de reajuste não atende à categoria.

Dentre as atribuições assumidas pela empresa, estão a coordenação das atividades e a distribuição de recursos para os hospitais. Sobre o funcionamento das unidades de saúde baianas, o sindicato informou que a discussão será finalizada no ínicio da semana, com o comando de greve de cada hospital, considerando a Lei de Greve e o parâmetro mínimo de 30% de funcionamento.

