Shopping de Salvador promove vacinação gratuita

A partir desta quinta-feira, 11, o Shopping Bela Vista em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, vai promover a 19ª Campanha Nacional de Vacinação contra a gripe. O atendimento é gratuito e será realizado no stand, no piso G0 – Asa Sul.

O atendimento será até o dia 26 desse mês, de segunda a sexta, das 9 às 16h. No sábado, 13, especificamente, será o dia "D" de vacinação.

A campanha de vacinação contra a gripe é feita em especial para pessoas com idade acima de 60 anos, profissionais de saúde, professores, portadores de doenças crônicas, condições clínicas especiais, como as que comprometem a imunidade, gestantes e mulheres com até 45 dias pós-parto.

