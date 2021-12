Sesab suspende internato de estudantes de Medicina em unidades públicas

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia cancelou a participação de todos estudantes de medicina de universidades públicas e privadas em estágios curriculares, conhecidos como internato. A liminar diz que por conta de problemas jurídicos e políticos, os alunos estão impossibilitados de prosseguir atividades acadêmicas e de prestar assistência à população em hospitais.

Em Ofício Circular emitido, a secretária comunica aos diretores das unidades de saúde que os estabelecimentos da rede estão impedidos judicialmente de receber os estudantes para o estágio em 2019, devido à suspensão do edital de chamamento público para seleção das instituições de ensino superior. Decisão liminar proferida pelo desembargador Baltazar Miranda, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), determinou a suspensão do edital feito pela Sesab.

Por conta da decisão, alguns alunos, incoformados, estão se manifestando através de redes sociais.

