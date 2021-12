Serviços de assistência à saúde feminina são ampliados no mês de março

Os serviços de assistência à saúde do público feminino em Salvador são ampliados no mês que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, 8 de março. Também haverá uma programação especial com foco na promoção ao bem-estar e prevenção de doenças.

As interessadas devem comparecer a qualquer posto de saúde da rede municipal, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, portando Cartão SUS e documento com foto.

De acordo com a Secretaria de Comunicação de Salvador (Secom), as unidades básicas de saúde (UBS) já intensificaram a realização de exame citopatológico e exame clínico das mamas; vacinação contra o HPV e busca ativa do público-alvo, orientação e encaminhamento para laqueadura; e emissão de segunda via do Cartão SUS com nome social para mulheres trans e travestis.

Além disso, também são promovidas atividades educativas envolvendo temas como violência contra mulher, empoderamento feminino, saúde sexual, prevenção de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), entre outros.

No Dia da Mulher, domingo, 8, a partir das 9h, diversas atividades e atendimentos gratuitos serão ofertados para as mulheres no Parque Joventino da Silva (Parque da Cidade), localizado no Itaigara. Ação é realizada em parceria com a Secretaria de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude (SPMJ).

adblock ativo