Seminário gratuito discute Oculoplástia em Salvador

No próximo sábado, 8, a partir das 9h, ocorrerá, no Auditório do Mundo Plaza, na Av. Tancredo Neves, o 2º Encontro de Oculoplástia, uma especialidade da oftalmologia que cuida das anomalias da pálpebra. O evento, coordenado pelo Dr. Herbem Maia, é uma promoção do Insituto de Olhos Freitas.

A médica paulista especialista em Plástica Ocular, Dra. Célia Sathler estará no seminário, realizando palestras sobre o tema.

O evento é gratuito e direcionado à classe médica e estudantes da área. Mais informações pelo telefone: (71) 3330-6140

