Semana Expandir: evento aborda importância do autoconhecimento de forma online e gratuita

Com objetivo de ajudar na busca pelo autoconhecimento, que acontece a Semana Expandir, de 4 a 8 de janeiro. Serão realizados, ao todo, cinco encontros, de forma on-line e gratuita, para alertar sobre qualidades e limitações impostas a saúde mental.

As mentorias serão ministradas pela coach e terapeuta Élide Daiana. O evento vai falar sobre como funcionar de maneira assertiva, ajudando os participantes a entenderem como a motivação se insere em cada objetivo e aprenderem a olhar a esperança como a oportunidade de projetar e agir.

Os interessados em ter acesso ao conteúdo precisam realizar a inscrição por meio do site do Centro Flor&SER, realizador do evento.

