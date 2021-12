Seis múmias são encontradas em túmulo faraônico perto de Luxor

Um grupo de arqueólogos descobriu seis múmias, sarcófagos de madeira de cores vivas e mil pequenas figuras funerárias em um túmulo da época dos faraós no sul do Egito, anunciou nesta terça-feira, 18, o ministério das Antiguidades.

O túmulo, próximo à cidade de Luxor, um verdadeiro museu a céu aberto, e do Vale dos Reis, aparentemente pertencia a Userhat, um magistrado da 18ª dinastia (1550-1295 A.C.) que possuía o título de "juiz da cidade", mas que foi reutilizado séculos depois já sob a 21ª dinastia para abrigar outras múmias.

"Foi uma surpresa encontrar tantos elementos dentro: utensílios de argila com o nome do proprietário do túmulo, vários sarcófagos e múmias, assim como mais de mil 'ushebti'", pequenas estatuetas funerárias que eram colocadas nos túmulos para substituir o morto na tarefas do além, indicou o ministro das Antiguidades, Khaled Al Anani, durante uma visita ao túmulo organizada para a imprensa.

"É uma descoberta importante, e não está terminada", comemorou Anani.

"Há seis múmias, mas há outros fragmentos que indicam que pode haver outras no futuro", disse à AFP a porta-voz do ministério, Nevine El Aref.

O Egito aprovou recentemente vários projetos arqueológicos com a esperança de fazer novas descobertas.

adblock ativo