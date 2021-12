Secretário da Saúde descarta caso de coronavírus em Itabuna

O secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, descartou que um bebê internado em Itabuna, no Sul da Bahia, esteja com coronavírus. Por meio do Twitter, nesta quarta-feira, 26, o titular da pasta informou que os testes realizados com a criança apontaram outros vírus.

"O bebê internado em Itabuna com suspeita de infecção pelo Novo Coronavírus (COVID-19) testou positivo para OUTROS VÍRUS: Rhinovirus e Coronavírus NL-63 (variante sem importância clínica maior e não relacionada ao COVID-19). Dessa forma está excluído o caso suspeito", garante Vilas-Boas.

Conforme informações da Sesab, a criança esteve recentemente na Itália, país que teve mortes por Covid-19 confirmadas, e chegou ao município baiano há 12 dias.

A criança deu entrada no Hospital Manoel Novaes apresentando sintomas respiratórios. Foram coletadas amostras de secreção respiratória para a realização de exames específicos no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen), conforme orientação do Ministério da Saúde.

O bebê internado em Itabuna com suspeita de infecção pelo Novo Coronavírus (COVID-19) testou positivo para OUTROS VÍRUS: Rhinovirus e Coronavírus NL-63 (variante sem importância clínica maior e não relacionada ao COVID-19). Dessa forma está excluído o caso suspeito. — Fábio Vilas-Boas (@fabiovboas) February 26, 2020

adblock ativo