Secretarias divulgam medidas de prevenção do coronavírus nas escolas e universidades

As secretaria da Saúde e da Educação do Estado da Bahia (Sesab e SEC) divulgaram uma nota informativa conjunta sobre o novo coronavírus, nesta segunda-feira, 9. A nota técnica envolve orientações sobre medidas preventivas nas escolas e universidades. (Confira abaixo)

"A expectativa é que essas universidades e escolas possam adaptar-se dentro de um prazo curto para garantir uma menor chance de disseminação do novo vírus no estado", informou o secretário da Saúde da Bahia, Fábio Vilas-Boas.

As recomendações para as instituições, além das medidas individuais direcionadas para profissionais, estudantes e responsáveis, também podem ser consultadas no site da Sesab.

As autarquias também ressaltam que o uso de máscaras por indivíduos sadios não representa, quando adotado de forma isolada, uma medida de prevenção. "A lavagem das mãos e a etiqueta respiratória se constituem em medidas de maior efetividade. Além disso, o uso da máscara sem a lavagem das mãos e a etiqueta respiratória pode prejudicar sua eficácia na redução do risco de transmissão", informa a nota técnica.

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) também frisou que mantém a vigilância ativa da circulação dos vírus respiratórios, através do monitoramento constante da situação epidemiológica, gerando boletins e notas técnicas para orientação dos serviços de saúde, dos demais setores e da população.

A Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC) também ressaltou que "ações preventivas já são desenvolvidas, durante o ano letivo nas escolas, por meio de programas e projetos voltados à Educação Ambiental e à Promoção da Saúde na Escola. No entanto, alerta sobre a importância do engajamento de toda a comunidade escolar neste processo de prevenção ao COVID-19".

adblock ativo