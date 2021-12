SBCP reforça que não há necessidade de remoção dos implantes 'Allergan'

Após o alerta da ligação entre os seus produtos e a maioria dos casos de um tipo raro de linfoma, a fabricante de implantes de silicone Allergan realizou um recall mundial de três dos seus produtos. O alerta foi dado pela Food and Drug Administration (FDA), agência reguladora dos Estados Unidos.

Segundo a empresa, os implantes mamários e os expansores de tecido texturizados não serão mais distribuídos ou vendidos em nenhum mercado onde estão atualmente disponíveis. "A partir de agora, cirurgiões não devem mais utilizar as próteses e expansores de tecido mencionados e todos os produtos em estoque devem ser devolvidos à Allergan", afirmou em nota pública.

A FDA não está recomendando a remoção dos implantes porque o câncer é raro, mas ponderou que um acompanhamento médico é indicado em caso de apresentação de sintomas, como dor e inchaço. A doença não é um tipo de câncer de mama, mas um linfoma que cresce na cicatriz nos seios. Há um crescimento lento e que usualmente pode ser tratado por meio da remoção cirúrgica dos implantes.

Já a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) afirmou nesta quinta-feira, 25, em nota, que "não há motivo de alarme ou pânico" e que não é necessária a retirada dos implantes caso não haja sintomas. De acordo com a SBCP, somente as pacientes com sintomas como inchaço duradouro e dor local devem procurar um médico especialista para aprofundar os exames.

"Todas as pacientes portadoras ou não de implantes mamários devem promover periodicamente os exames rotineiros de prevenção, seguindo as mesmas orientações médicas habituais", declarou a entidade. "Embora a raríssima ocorrência estatística deste tipo de linfoma, a SBCP permanece vigilante e ativa com investigações científicas em prol da segurança profissional e sobretudo dos pacientes", diz nota da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

Em entrevista ao Portal A TARDE, o cirurgião plástico Marcelo Portocarrero (membro do SBCP), falou sobre o caso e reforçou que não há necessidade de retirada da prótese. "Até o momento, o posicionamento da SBCP, é que após o recall, não deve ser utilizado os produtos da Allergan que já foram comercializados. Outra recomendação é que não existe a necessidade da remoção do implante, já que é possível descobrir a presença do linfoma através de acompanhamento por imagem pelo cirurgião plástico. Verificando o linfoma na cápsula, é só retirar a prótese para tratar essa doença rara", explicou o cirurgião.

Próteses de silicone da Allergan que serão recolhidas:

Natrelle Expansor Tissular

Natrelle Implante Mamário Texturizado

Natrelle Implante Mamário Duplo Lúmen

