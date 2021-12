Sardinha é fonte de saúde e de ômega-3

A sardinha é um peixe pequeno, parente do arenque e, uma excelente fonte de proteínas e do ácido graxo poliinsaturado ômega-3, o qual apresenta segundo os estudos propriedades antiinflamatórias e cardioprotetoras. Além disso contém a vitamina A, niacina, B6 e B12, além de minerais como o ferro, fósforo, magnésio, sódio e cálcio – substâncias que atuam diretamente na prevenção de cânceres e da osteoporose.

Por ser rica em proteínas de alto valor biológico é muito indicada para praticantes de atividade física. Em comparação com outras fontes de ômega-3, como o tubarão, o peixe-espada, o salmão e a cavala, a sardinha tem uma quantidade relativamente baixa de contaminação de mercúrio insalubre. Apesar dos seus benefícios, o seu consumo em conserva não é indicado visto que é rico em sódio, o qual em excesso pode aumentar o risco de doenças cardiovasculares e de derrame cerebral. Já as sardinhas em lata são ricas em colesterol e por isso devem ser consumidas com moderação.

Referências

www.i-legumes.com

adblock ativo